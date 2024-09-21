Sakaryaspor Kulübü Başkanı Gökhan İn'e tokat atan kişi adliyeye sevk edildi.
Gökhan İn'e bir kişinin tokat attığı görüntünün sosyal medya hesaplarından paylaşılması üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca "yağma" suçundan soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında şüpheli C.Ş. hakkında gözaltı kararı verildi.
Polis ekiplerince İstanbul'da gözaltına alınan C.Ş, Sakarya'ya getirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli C.Ş'nin emniyetteki ifadesinde, yönetimde yaşanan sıkıntılara ilişkin çıkan tartışma sonrası sinirlerine hakim olamadığını iddia ettiği öğrenildi.
C.Ş'nin olay sırasında yanında S.İ'nin olduğunu, görüntülerin nasıl yayıldığını bilmediğini öne sürdüğü belirtildi.
Öte yandan görüntüyü çektiği tespit edilen S.İ'nin ifadesinin alınması için çalışma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Sakaryaspor Başkanı'na Tokat: Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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