Sakaryaspor'un Eski Başkanı Gökhan İn Tokat Atanlardan Şikayetçi

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Sakaryaspor'un eski kulüp başkanı Gökhan İn, kendisine tokat atan kişilerden şikayetçi oldu.

Gökhan İn, Sakarya Adliyesi'ne giderek, kendisine tokat atan ve olayı videoya çeken 2 kişi hakkında şikayette bulundu.

Gökhan İn'e tokat atıldığı görüntünün sosyal medya hesaplarından paylaşılması üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca "yağma" suçundan soruşturma başlatılmış, bu kapsamda polis ekiplerince İstanbul'da gözaltına alınan eski kulüp yöneticisi şüpheli C.Ş. çıkarıldığı adli makamlarca "yağmaya teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı.

Emniyetteki ifadesinde, yönetimde yaşanan sıkıntılara ilişkin çıkan tartışma sonrası sinirlerine hakim olamadığını iddia eden zanlı C.Ş'nin, olay sırasında yanında S.İ'nin olduğunu, görüntülerin nasıl yayıldığını bilmediğini öne sürdüğü öğrenilmişti.

İfadesinin alınması için çalışma başlatılan ve daha sonra emniyete teslim olan eski kulüp yöneticilerinden S.İ. de savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "yağmaya teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı.