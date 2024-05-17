Sakatlık Derneği Üyesi Genç Kız Ambulansla Vakaya Çıktı - Son Dakika
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Sakatlık Derneği Üyesi Genç Kız Ambulansla Vakaya Çıktı

Sakatlık Derneği Üyesi Genç Kız Ambulansla Vakaya Çıktı

Türkiye Sakatlar Derneği Çerkezköy Şubesi üyesi olan 23 yaşındaki Kezban Kaya, acil tıp teknikeri üniforması giyerek senaryo gereği ambulansla bir vakaya çıktı. Kaya'nın hayalini gerçekleştirmek için özel ambulans hizmeti sunan bir şirketin desteğiyle gerçekleşen bu deneyim, Kaya ve dernek üyeleri tarafından büyük bir mutlulukla karşılandı.

17.05.2024 15:49
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Türkiye Sakatlar Derneği Çerkezköy Şubesi üyesi 23 yaşındaki Kezban Kaya, acil tıp teknikeri üniforması giyip, senaryo gereği ambulansla vakaya çıktı ve ilk müdahaleyi yaptı.

Mental rahatsızlığı bulunan Kaya, şube başkanı Gülnur Kocaçınar'a en büyük hayalinin sağlık çalışanı olmak ve ambulansla gezmek olduğunu söyledi.

Bunun üzerine Kocaçınar, Kaya'nın hayalini gerçekleştirmek için özel ambulans hizmeti sunan şirketin sahibi Mehmet Yıldırım ve eşi Zeliha Yıldırım'a durumu anlattı.

Yıldırım çiftinin de konuya destek vermesiyle ambulans ekibi dernek binasına geldi.

Burada Kaya, acil tıp teknikeri kıyafetlerini giydi. Ardından bir vaka senaryosu oluşturuldu. Telsize gelen anonsun ardından Kaya'nın da içinde bulunduğu ambulans siren çalarak hareket etti ve vaka adresine ulaştı. Burada Kaya, dernek görevlisi olan sembolik hastaya müdahale etti ve ambulansa alındı.

Türkiye Sakatlar Derneği Çerkezköy Şube Başkanı Gülnur Kocaçınar, AA muhabirine, Kaya'nın hayalini gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını ifade etti.

Yıldırım da bir gencin hayalini gerçekleştirmenin çok güzel olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakatlık Derneği Üyesi Genç Kız Ambulansla Vakaya Çıktı - Son Dakika

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