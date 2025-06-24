Sakız Adası'nda Yangın Nedeniyle Köyler Tahliye Edildi

Yunanistan, Sakız Adası'ndaki orman yangını nedeniyle bazı köylerin tedbiren tahliyesine karar verdi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Sakız Adası'ndaki orman yangınında alevlerin Lithi köyüne yaklaşması sonucu, bölgedeki tarım ve ormanlık alanlar zarar gördü.

Şiddetli rüzgarların hakim olduğu bölgede önlem amacıyla köyün boşaltılmasına karar verildi.

Ververato ve Zifias köylerinin de yangın nedeniyle tedbiren tahliye edildiği Ada'da, elektrik bağlantı ağlarında da hasar meydana geldi.

Ada'da karadan ve havadan yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.