Sakız Adası'ndaki Orman Yangını Kontrol Altında

Sakız Adası'nda üç gündür devam eden orman yangını bu sabah kontrol altına alındı.

Yunan basınında çıkan haberlere göre, Ada'da farklı cephelerde çıkan yangında yaklaşık 65 bin dönüm yeşil alan yandı.

Sakız ağacı yetiştirilen bahçelerde büyük hasara yol açan yangında, bazı evler yandı ve besi hayvanları telef oldu.

Üç gündür devam eden orman yangını, çalışmalar sonucunda bu sabah kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle dün bazı köyler tedbir amaçlı tahliye edilmişti.