Saldırıda ölen İsmail Şen, İscehisar\'da dualarla toprağa verildi

Saldırıda ölen İsmail Şen, İscehisar'da dualarla toprağa verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine bağlı Olukpınar köyünde, saldırıda ölen İsmail Şen için cenaze töreni düzenlendi. Şen, kılınan namazın ardından dualar eşliğinde toprağa verilirken törene Vali Naci Aktaş, Milletvekili Ali Özkaya, kaymakamlar ve belediye başkanları katıldı.
DUALARLA TOPRAĞA VERİLDİ
Saldırıda ölenlerden İsmail Şen için İscehisar ilçesi Olukpınar köyünde cenaze töreni düzenlendi. Törene Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya'nın yanı sıra İscehisar Kaymakamı Enis Akdağoğlu, çevre ilçelerden kaymakamlar ve belediye başkanları ile çok sayıda protokol üyesi vatandaşlar katıldı. Cenazede Şen'in ailesi ve yakınları, büyük üzüntü yaşadı. İsmail Şen, kılınan namazın ardından dualar eşliğinde toprağa verildi.
Kaynak: DHA
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