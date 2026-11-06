Saldırıda ölen İsmail Şen, İscehisar\'da dualarla toprağa verildi

DUALARLA TOPRAĞA VERİLDİ

Saldırıda ölenlerden İsmail Şen için İscehisar ilçesi Olukpınar köyünde cenaze töreni düzenlendi. Törene Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya'nın yanı sıra İscehisar Kaymakamı Enis Akdağoğlu, çevre ilçelerden kaymakamlar ve belediye başkanları ile çok sayıda protokol üyesi vatandaşlar katıldı. Cenazede Şen'in ailesi ve yakınları, büyük üzüntü yaşadı. İsmail Şen, kılınan namazın ardından dualar eşliğinde toprağa verildi.