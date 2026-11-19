Haber: Emine Dalfidan - Görüntü: Uğur Demirci

(TBMM) - CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, partisinin bir an önce kurultaya gitmesi gerektiğini belirterek "Yargı kararıyla gelmiş olan bir yönetim var. Bizim hızlı bir şekilde kurultaya gidip o yargı kararını ortadan kaldırıp kendi irademizle bir yönetim seçmemiz lazım ki partide taşlar yerine otursun" dedi. Salıcı, mevcut takvimin kurultay yapılmayacağının göstergesi olduğunu savunarak "Kendi üyesinin önüne sandık koymayan milletin sandığından çıkamaz. Çok ağır sonuçlarla karşılaşırız" diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, CHP'ye yaptığı kurultay çağrısına ilişkin ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Partinin mevcut yönetiminin yargı kararıyla göreve geldiğini belirten Salıcı, CHP'nin kendi iradesiyle yeni bir yönetim belirlemesi gerektiğini söyledi.

Partide yaşanan sürecin ardından kurultayın kaçınılmaz olduğunu ifade eden Salıcı, kurultay takviminin sürekli ertelendiğine dikkati çekti. Salıcı, şunları söyledi:

"Parti bölündü. Bir YENİ Parti kuruldu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden çıktı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde yargı kararıyla gelmiş olan bir yönetim var. Ben de o yönetimde Parti Meclisi üyesiyim. Yani 2020 yılında seçilmiş olan bir yönetim var. Bizim hızlı bir şekilde kurultaya gidip o yargı kararını ortadan kaldırıp kendi irademizle bir yönetim seçmemiz lazım ki partide taşlar yerine otursun. Buna prensipte itiraz eden kimse yok. Ama şöyle bir sorunumuz var: Üye listelerinin askıya çıkmasını biz kurultay süreci başladı diye kabul ederiz. Önce 16 Eylül dendi, sonra 28 Ekim diye bir takvim açıklandı, sonra 12 Kasım'a ertelendi. Dolayısıyla bir türlü başlayamadı. En son yeni bir takvim açıklandı. Orada da il kongrelerinin bitiş tarihi kurultay tarihinden sonraya bırakıldı. En son mayıs ayına, yani 2 Mayıs'a çekildi. Bu da haziran ya da temmuz ayında bir kurultay yapılması ihtimalini ortaya koyuyor."

"KURULTAY YAPMIYORMUŞUZ GİBİ YAPACAĞIZ"

Türkiye'nin seçime gittiğini ve CHP'nin kurultay yapmadan seçim sürecine girebileceğini belirten Salıcı, açıklanan takvimin bu ihtimali güçlendirdiğini savundu. Salıcı, şöyle konuştu:

"Şimdi bir yandan da seçime gidiyoruz. Türkiye seçime gidiyor. Belki 2027'nin sonunda, belki 2028 yılında seçim olacağı konuşuluyor. Hiçbir şey olmazsa 2028'de olacak zaten. Biz kendi kurultayımızı yapmadan seçime gider duruma düşeceğiz. Bir süre sonra da arkadaşlar diyecekler ki 'Seçim yaklaştı, bu kurultayı şimdi yapmak doğru olmaz. Biz kendi iç meselelerimizle uğraşırken seçim gündemi ortaya çıktı.' Son açıklanan takvim, elimizde bir takvim var, kurultay yapıyormuşuz gibi yapacağız ama aslında kurultaya gitmeyeceğiz, doğrudan seçime gideceğiz ifadesini ortaya koyuyor. Siyasetçi bunu böyle anlar, böyle okur. Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapanlar da böyle okur. Ben onun için diyorum ki partinin acilen, olabildiğince hızlı bir şekilde kurultaya gitmesi, kendi yönetimini belirlemesi lazım. Yargı kararıyla gelen bir yönetimle Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçime girmesi mümkün değildir."

CHP'nin üyelerin partisi olduğunu vurgulayan Salıcı, kurultay çağrısının partinin tarihsel misyonu ve değerleri çerçevesinde bir yenilenme ihtiyacından kaynaklandığını ifade etti. Salıcı, "Burası Cumhuriyet Halk Partililerin partisi. Burası üyelerin partisi. Burası hiç kimsenin özel olarak dizayn edilmiş, iki sene önce kurulmuş, üç sene önce kurulmuş bir siyasi parti değil; Atatürk'ün partisi. Dolayısıyla biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi tarihsel misyonu çerçevesinde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerleri çerçevesinde hızlıca bir yenilenme olması, bir kurultay olması gerektiğini ifade eden bir açıklama yaptım" dedi.

Kurultay yapılmadan seçime gidilmesinin ağır sonuçları olabileceğini belirten Salıcı, "Eğer biz bu şekilde kurultaya gitmeden seçime gidersek 2020 yılında seçilmiş yöneticilerle 2028 yılında seçime gitmiş olacağız. Bu mümkün değil. Kendi üyesinin önüne sandık koymayan milletin sandığından çıkamaz. Çok ağır sonuçlarla karşılaşırız. Bunu engellemek için de bu paylaşımları yaptım" diye konuştu.

"MART AYINDA KURULTAYA GİDELİM"

Kurultay çağrısına parti içinden destek veren isimlerin bulunduğunu belirten Salıcı, örgütlerde ve milletvekilleri arasında kendisiyle aynı yönde düşünenlerin olduğunu söyledi. MYK üyelerinin de kurultay yapılmasına karşı çıkmadığını ifade eden Salıcı, açıklanan takvimin kurultay yapılmayacağı anlamına geldiğini savundu.

Salıcı, daha önce partinin örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevini beş yıl yürüttüğünü hatırlatarak, kurultay sürecinin nasıl işlemesi gerektiğini bildiğini söyledi. Salıcı, "MYK'daki arkadaşlarımız da 'Yapmayacağız böyle bir şey' demiyorlar. Ama ben de diyorum ki 'Madem yapmayacağız demiyorsunuz, niye yapmıyoruz?' Açıklamış olduğunuz kurultay takvimi aslında 'Kurultay yapmayacağız'ın takvimi. Şimdi bu böyle olmaz" dedi.

Önceki takvimin 14 Şubat'ta sona erdiğini ve mart ayında kurultaya gidilebileceğini belirten Salıcı, "Hiç lafı uzatmaya gerek yok. Bir önceki takvim 14 Şubat'ta bitiyordu, biz mart ayında kurultaya gidiyorduk. Bir an önce erken alın, biz mart ayında kurultaya gidelim" çağrısında bulundu.

"CHP ÇOK AĞIR BİR SONUÇLA KARŞILAŞIR"

Kurultaya gidilmemesi halinde CHP'nin seçmen ve kendi tabanı nezdinde ağır sonuçlarla karşılaşacağını savunan Salıcı, parti içindeki değişimin örgüt yapısına da yansıması gerektiğini söyledi.

Parti örgütlerinden, üyelerden, il ve ilçe başkanlıklarından ayrılanlar olduğunu belirten Salıcı, yeni yapılanmanın güçlenebilmesi için partinin kendi iç işleyişini uygulaması gerektiğini kaydetti. Salıcı, şöyle konuştu:

"Cumhuriyet Halk Partisi çok ağır bir sonuçla karşılaşır. Seçmen nezdinde, kendi tabanı nezdinde çok ağır bir sonuçla karşılaşır. Biz bir bölünmenin sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalan, Cumhuriyet Halk Partisi'nde mücadele etmeye devam eden insanlarız. Parti örgütlerinden ayrılanlar oldu, üyelerden ayrılanlar oldu, il ve ilçe başkanlıklarından ayrılanlar oldu. Dolayısıyla yeni bir yapılanma geldi. O yapılanmanın ete kemiğe bürünmesi, sokakta gerçekten diri bir örgüte dönüşebilmesi için kendi iç işleyişini uygulaması lazım."

CHP'nin yönetimlerini kurultay ve kongre süreçlerinde belirleyen bir siyasi kültüre sahip olduğunu vurgulayan Salıcı, "Biz sağ bir parti değiliz; yani Adalet ve Kalkınma Partisi gibi, MHP gibi ya da başka bir parti gibi değiliz. Biz kurultayda sorunlarımızı çözeriz. Kurultaya hazırlık yaparkenki kongrelerde de kendi yönetimlerimizi belirleriz. Biz öyle tepeden atama yoluyla yönetici belirleyen bir siyasi parti ya da siyasi kültür değiliz" ifadelerini kullandı.

"UYARI GÖREVİMİ YAPIYORUM"

Mevcut yönetimle seçime gidilmesi halinde iyi bir sonuç beklemediğini belirten Salıcı, "Ben iyi bir sonuç beklemediğim için bunları söylüyorum. Bir sene sonra olacak bir seçimde kötü bir sonuçla karşılaşmayalım diye önceden uyarı görevimi yapıyorum, partililik görevimi yapıyorum da bunları söylüyorum. Şu söylediklerimi yapmamın kime ne zararı var? Ama partiye faydası var, Türkiye'ye faydası var. Siyaset mekanizması kilitlenmiş durumda. O kilidi açacak imkanlarımız var" diye konuştu.