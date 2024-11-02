Salihli'de 4.872 Sentetik Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
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Salihli'de 4.872 Sentetik Hap Ele Geçirildi

Salihli\'de 4.872 Sentetik Hap Ele Geçirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde, taksiyle getirilen koli içinde 4.872 sentetik hap bulundu.

02.11.2024 23:23
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MANİSA'nın Salihli ilçesinde, taksi ile ilçeye getirilen koli içerisinde yeşil reçeteye tabi 4 bin 872 sentetik hap ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 18 suç kaydı bulunan G.A.'nın (38) ticari taksi ile İzmir ilinden yüklü miktar uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. Şüphelinin kiralamış olduğu ticari taksiyi takibe alan ekipler, aracı Kocaçeşme Mahallesi'nde durdurdu. Araçta yapılan aramada, koli içerisinde toplam 4 bin 872 'Galara' sentetik ecza hap ele geçirilirken, şüphelinin yapılan üst aramasında ise 1 tuğralı çocuk bilekliği, 1 üç çeyrekli kadın bilekliği, 1 tek yarım altınlı kadın bilekliği, 1 tek taşlı yüzük, 3 altın yüzük, 2 kalpli küpe ve 1 ucunda tura takılı altın kolye ele geçirildi. Gözaltına alınan G.A.'nın, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Kaçakçılık, Jandarma, 3-sayfa, Salihli, Manisa, Finans, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Salihli'de 4.872 Sentetik Hap Ele Geçirildi - Son Dakika

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