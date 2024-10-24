Salihli\'de Av Tüfeğiyle Vurulan Çocuk Hayatını Kaybetti

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Manisa'nın Salihli ilçesinde, av tüfeğiyle vurulan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Eski Sanayi Sitesi 618. Sokak'taki bir iş yerinde Muammer Samet Karaoluk'un av tüfeğiyle vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Karaoluk'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili S.A. (21) gözaltına alındı.

S.A'nın emniyetteki ilk ifadesinde, iş yeri sahibine ait ruhsatlı av tüfeğini Karaoluk'a gösterdiği sırada tüfeğin kazara ateş aldığını söylediği öğrenildi.