Salihli'de Çiftlikte Yangın

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında çok sayıda saman balyası zarar gördü.

Çapaklı Mahallesi'ndeki bir çiftlikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Samanlıktan dumanların yükseldiğin gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında çok sayıda saman balyası zarar gördü.