Salihli'de Dereye Giren Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Salihli'de Dereye Giren Çocuk Hayatını Kaybetti

Salihli\'de Dereye Giren Çocuk Hayatını Kaybetti
14.07.2026 22:12
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12 yaşındaki Abdullah Yıldırım, dereye girdiği sırada kayboldu ve hayatını kaybetti.

Manisa'nın Salihli ilçesinde serinlemek için dereye giren 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Abdullah Yıldırım (12), arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için Yılmaz Mahallesi'ndeki dereye girdi.

Bir süre sonra Yıldırım'ın gözden kaybolduğunu fark eden arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler bölgede yaptıkları ilk incelemede, çocuğa ait olduğu değerlendirilen kıyafetleri buldu.

Deredeki su seviyesinin iş makineleri yardımıyla düşürülmesinin ardından sürdürülen çalışmalar sonucunda Yıldırım'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Çocuğun cansız bedeni, Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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