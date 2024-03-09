Manisa'nın Salihli ilçesinde, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 14 evde gerçekleşen hırsızlık olaylarının şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelileri tespit eden polis, T.T. (36), G.G. (41) ve İ.Y.G'yi (19) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.T. ve G.G. tutuklandı, İ.Y.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Salihli'de Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı - Son Dakika
Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, İslahiye ilçesindeki ilk ve ortaokul öğrencilerine doğa turizmi faaliyetleri kapsamında kuş gözlemciliği yaptırdı. Etkinlikte öğrencilere sulak alanların önemi, doğayı koruma ve hayvan sevgisi konularında bilgi verildi ve sahadaki kuş türleri ile yaşam alanları anlatıldı.
Samsun'da, kargoyla gönderilen bir kolide uyuşturucu bulunması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Operasyon sonucunda, kargoyla gelen kolide uyuşturucuyu temin eden 2 şüpheli suçüstü yakalandı. Yapılan aramalarda ise 4 bin 421 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kocaeli'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında anneler ve futbolcu kızları sahada kıyasıya mücadele etti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, etkinlikte futbolcu kızlar ve anneleriyle buluştu. Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı bankaların ATM'lerinden hırsızlık yapan 10 şüpheliyi tutukladı. Şüphelilerin levye ve aparat gibi malzemelerle 41 soygun gerçekleştirdiği ve 300 bin lira ile 2 bin 700 avro çaldığı belirlendi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Ritmini Yakala aerobik ve zumba etkinliği düzenledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ve AK Parti Milletvekili Ayşe Böhürler'in de katıldığı etkinlikte bin kadın sporsever doyasıya eğlendi.
Özbekistan'da, 'huzur ve bereket ayı' olarak da ifade edilen ramazanın son hazırlıkları tamamlandı. Ülkede bulunan 2 bin 200'e yakın cami, temizlik ve çevre düzenlemeleri yapılarak ramazan için hazır hale getirildi. Şehirlerde de ramazan için temizlik ve çevre düzenlemesi yapıldı. Ramazan boyunca teravih namazlarında Kur'an-ı Kerim'in okunacağı camilerde, Özbekistan Müslümanlar Dini İdaresi tarafından hafızlar görevlendirildi.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir eğlence mekanından ayrılan kişinin yol kenarında bıçakla öldürülmesi olayında, 2 şüpheli daha tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 8 zanlının savcılık sorguları tamamlandı. Tutuklanan şüphelilerin sayısı 4'e yükseldi.
Bolu'nun Borozanlar Mahallesi'nde park halindeki İsmail D'ye ait 14 GH 294 plakalı otomobilde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşlar yangını fark ederek itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın, otomobilde hasara neden oldu.
Zile ilçesinin Yunus Emre Mahallesi'nde Ahmet Çağdaş'a ait otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Zile Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda yangın söndürüldü. Ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kayseri Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri'de bulunan yolları kontrol ederek bugün Kayseri - Sivas Yolu, Kayseri - Malatya Yolu, Kayseri - Ankara Yolu, Kayseri - Nevşehir Yolu, Kayseri Kuzey Çevre Yolu, Pınarbaşı - Gürün Yolu, Pınarbaşı - Kayseri Yolu, Pınarbaşı ilçe girişi, Pınarbaşı - Kahramanmaraş Yolu ve Kayseri - Niğde Yolunda kontrollerini yaparak, yol ve yağış durumları hakkında bilgilendirme yaptı.
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