Üye Girişi
Son Dakika Logo

Salihli'de Kaza: 1 Ölü

30.03.2026 15:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesinde kamyonet ile motosiklet çarpıştı, 31 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İ.Z. (59) idaresindeki 45 SA 2990 plakalı kamyonet, Yörük Mahallesi Atatürk Caddesi'nde Murat Erikçi'nin (31) kullandığı 45 AUT 387 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Erikçi, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Olay yerinden uzaklaşan kamyonet sürücüsü İ.Z, polis ekiplerince yakalandı.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Manisa, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 15:53:34. #7.13#
SON DAKİKA: Salihli'de Kaza: 1 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.