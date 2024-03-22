Salihli\'de Kırmızı Gagalı Cennet Papağanı Ticareti Yapan Kişiye Yüksek Para Cezası

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, iftar programında destek istedi

Güdül Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayı Muzaffer Yalçın, Sapanlı Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi ve seçimde destek istedi. Yalçın, Cumhur İttifakı'na destek veren siyasi partilerin ilçe başkanlarına ve eski başkanlara teşekkür ettiğini belirtti. Çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini ve her mahalleye ulaşmaya çalıştıklarını ifade eden Yalçın, Cumhur İttifakı olarak her zaman vatandaşın yanında olduklarını vurguladı.