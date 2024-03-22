Manisa'nın Salihli ilçesinde evinde 14 kırmızı gagalı cennet papağanı ele geçirilen kişiye, 112 bin lira idari para cezası verildi.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.Y'nin Durasıllı Mahallesi'ndeki evinde ticareti yasak olan kırmızı gagalı cennet papağanı satışı yaptığı bilgisine ulaştı.
Adrese düzenlenen operasyonda 14 kırmızı gagalı cennet papağanı ele geçirildi. Jandarma ekipleri, şüpheliye toplam 112 bin lira idari para cezası uyguladı.
Kırmızı gagalı cennet papağanları, İzmir Doğal Yaşam Parkı'na gönderilmek üzere Salihli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Salihli'de Kırmızı Gagalı Cennet Papağanı Ticareti Yapan Kişiye Yüksek Para Cezası - Son Dakika
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 29,21 puan azalarak 9.111,50 puandan kapandı. Endeks gün içinde en düşük 9.080,87, en yüksek 9.223,20 puanı gördü. Mali endeks yüzde 0,07 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,49, hizmetler endeksi yüzde 0,17 ve teknoloji endeksi yüzde 1,62 değer kaybetti. BIST 30 endeksi ise yüzde 0,40 kayıpla 9.813,52 puandan kapandı. Altının ons fiyatı 2.169 dolar olarak belirlendi.
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