Salihli'de Oksijen Tesisinde Yangın
Manisa'nın Salihli ilçesinde oksijen dolum tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde oksijen dolum tesisinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Atatürk Mahallesi'nde faaliyet gösteren tesiste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.
Zaman zaman patlamaların yaşandığı tesisin çevresinde güvenlik önlemi alındı.
Yangından etkilenen 2 kişi, sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ekiplerin yürüttüğü çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.
Yangın nedeniyle tesisin yanı sıra 3 otomobilde hasar oluştu.
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