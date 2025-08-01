Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan patlamamış top mermisi, bomba imha uzmanlarınca imha edildi.
Çukuroba Mahallesi'ndeki zeytin bahçesini sulayan Kemal Yıldız, bu sırada patlamamış bir top mermisi buldu.
Yıldız'ın ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Top mermisi, bomba imha uzmanlarınca kontrollü şekilde imha edildi.
Son Dakika › Güncel › Salihli'de Patlamamış Mermi İmha Edildi - Son Dakika
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