Salihli\'de Tütün Kaçakçılığına Operasyon

Manisa'nın Salihli ilçesinde iki otomobilde yapılan aramalarda, 292 bin adet makaron ile 240 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Salihli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda polis ekipleri, tespit ettiği iki otomobili ilçe girişinde durdurdu.

Aramalarda, boş ve dolu olmak üzere 292 bin makaron ile 240 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan N.P (26) ve E.T (41) hakkında adli işlem yapıldı.