Salihli'de 102 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Salihli'de 102 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

Salihli ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, Sart Mahallesi'nde yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması sonucunda A.S isimli şüpheli gözaltına alındı. Üzerinde 102 gram esrar bulunan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

01.03.2024 15:07  Güncelleme: 15:08
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Salihli'de uyuşturucu operasyonunda 102 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Sart Mahallesi'nde A.S (24) isimli kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı.

Üzerinde 102 gram esrar bulunan şüpheli, gözaltına alındı.

Jandarmaya götürülen zanlının işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

Salihli, Güvenlik, Gözaltı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Salihli'de 102 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Salihli'de 102 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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