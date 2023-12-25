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Salihli'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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Salihli'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Manisa'nın Salihli ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda M.A (19) ve Ö.Ç. (39) isimli 2 zanlı yakalandı. Operasyonda 5 gram kubar esrar, bir miktar metamfetamin ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Salihli\'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
25.12.2023 - 15:58,
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Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde satışı yapanların tespitine ve yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Sart ve Kapancı mahallelerinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen M.A (19) ile Ö.Ç. (39) yakalandı.

Üst aramasında 5 gram kubar esrar, bir miktar metamfetamin ve sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Salihli'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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