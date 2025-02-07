Salim Güran'ın Cezasına İstinaf Başvurusu - Son Dakika
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Salim Güran'ın Cezasına İstinaf Başvurusu

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetinde sanık amca, ağırlaştırılmış müebbet cezasına itiraz etti.

07.02.2025 23:46
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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada sanık amca Salim Güran'ın "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan çarptırıldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karşı bölge adliye mahkemesine istinaf başvurusu yapıldı.

Sanık Salim Güran'ın avukatlarından Onur Akdağ tarafından, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmek üzere yargılamanın yapıldığı 8. Ağır Ceza Mahkemesine istinaf dilekçesi sunuldu.

Dilekçede, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 28 Aralık 2024'teki karar duruşmasında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan Güran'ın ağırlaştırılmış müebbet, Narin Güran'ın cansız bedenini dereye sakladığını itiraf eden komşusu Nevzat Bahtiyar'ın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı hatırlatıldı.

Dilekçenin sonuç ve talep kısmında şu ifadelere yer verildi:

"Yerel mahkemenin verdiği kararın müvekkil açısından usul ve yasalara aykırı olması nedeniyle karara karşı istinaf kanun yoluna başvuruyoruz. İstinaf başvurumuzun kabulüne karar verilerek hüküm bozulmalıdır. Dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesi; hükmün bozulması yerine davanın Bölge Adliye Mahkemesinde yeniden görülmesine karar verilirse, ilk derece mahkemesinin hükmünün kaldırılması ve duruşmalı yapılacak istinaf incelemesi neticesinde yeniden hüküm kurularak, müvekkil hakkında beraat kararı verilmesi ve diğer sanık Nevzat Bahtiyar hakkında 'çocuğun kasten öldürülmesi, çocuğun cinsel istismarı ve hürriyeti tehdit' suçlarından dolayı ayrı ayrı cezalandırılmasına karar verilmesini talep ederim."

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 28 Aralık 2024'teki karar duruşmasında tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmiş, 23 Ocak'ta 944 sayfalık gerekçeli karar açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Narin Güran, 3-sayfa, Güncel, Aralık, Yargı, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Salim Güran'ın Cezasına İstinaf Başvurusu - Son Dakika

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