Salıpazarı Avut Ortaokulu Öğrencileri Resim Sergisi Açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Salıpazarı Avut Ortaokulu Öğrencileri Resim Sergisi Açtı

Salıpazarı Avut Ortaokulu Öğrencileri Resim Sergisi Açtı

Salıpazarı ilçesinde bulunan Avut Ortaokulu öğrencileri tarafından düzenlenen resim sergisi, okul bahçesinde açıldı. Serginin açılışını Kaymakam Salih Başara ve Belediye Başkanı Refaettin Karaca yaptı. Sergide minyatür, karakalem, akrilik, suluboya, pastel boya, yağlı boya tablolar, kolaj çalışmaları, mozaik ve kesip yapıştırma çalışmaları yer aldı. Okul Müdürü Adem Kahramanoğlu, öğrencilere sanatsal beceriler kazandırmayı amaçladıklarını ve bundan sonraki hedeflerinin daha kapsamlı sergiler düzenlemek olduğunu belirtti. Kaymakam Başara ve Belediye Başkanı Karaca da emeklerinden dolayı öğretmen, idareci ve öğrencilere teşekkür etti.

03.06.2024 16:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Salıpazarı ilçesinde Avut Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan resim sergisi açıldı

Okul bahçesinde düzenlenen serginin açılışı, Kaymakam Salih Başara ve Belediye Başkanı Refaettin Karaca tarafından yapıldı.

Resim Öğretmeni Melike Göl, yapılan minyatür, karakalem, akrilik, suluboya, pastel boya, yağlı boya tablolar, kolaj çalışmaları, mozaik ve kesip yapıştırma çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Okul Müdürü Adem Kahramanoğlu ise amaçlarının, öğrencilere eğitimlerinin yanında sanatsal beceriler kazandırmak olduğunu belirterek bundan sonraki hedeflerinin çok daha kapsamlı sergiler düzenlemek olduğunu söyledi.

Sergiyi gezen Kaymakam Başara ve Belediye Başkanı Karaca da emeklerinden dolayı öğretmen, idareci ve öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Refaettin Karaca, Sanat, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Salıpazarı Avut Ortaokulu Öğrencileri Resim Sergisi Açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:46 Kabine yarın toplanıyor Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var Kabine yarın toplanıyor! Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var
16:18 “Çöp ev“ davasında karar çıktı Yeğenini alıkoyan teyzeye 15 yıl hapis "Çöp ev" davasında karar çıktı! Yeğenini alıkoyan teyzeye 15 yıl hapis
16:09 Bakan Şimşek: Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kaynak girişi var Bakan Şimşek: Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kaynak girişi var
15:30 Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış
13:09 DEM Parti “kayyum“ kararı sonrası belediyelerin önünde nöbet eylemleri başlatıyor DEM Parti "kayyum" kararı sonrası belediyelerin önünde nöbet eylemleri başlatıyor
16:51 Daha ilk toplantısında yaşananlara bakın Mourinho, sorulan sorulara isyan etti Daha ilk toplantısında yaşananlara bakın! Mourinho, sorulan sorulara isyan etti
16:49 Kaldırımdaki gençleri öldürüp tahliye olmuştu Alkollü sürücü hakkında yeni karar Kaldırımdaki gençleri öldürüp tahliye olmuştu! Alkollü sürücü hakkında yeni karar
15:43 Dybala ve Lukaku’yu getirecek mi Fenerbahçe’den Mourinho’ya transfer için açık çek Dybala ve Lukaku'yu getirecek mi? Fenerbahçe'den Mourinho'ya transfer için açık çek
15:37 Anaokulunda kahreden haber: yere yığılan 6 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti Anaokulunda kahreden haber: yere yığılan 6 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti
14:40 Erkan Petekkaya “Bilmediğiniz şeyler dönüyor“ deyip Erdoğan’dan yardım istemişti Sorun saatler içinde çözüldü Erkan Petekkaya "Bilmediğiniz şeyler dönüyor" deyip Erdoğan'dan yardım istemişti! Sorun saatler içinde çözüldü
14:28 Jose Mourinho: Transferimi Ali Koç bitirdi, Aziz Yıldırım’dan izin almadım Jose Mourinho: Transferimi Ali Koç bitirdi, Aziz Yıldırım'dan izin almadım
14:26 Özgür Özel’den Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasına tepki: Bu halkın iradesini yok saymaktır Özgür Özel'den Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki: Bu halkın iradesini yok saymaktır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 17:49:35. #1.13#
SON DAKİKA: Salıpazarı Avut Ortaokulu Öğrencileri Resim Sergisi Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement