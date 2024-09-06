Eski Hastane, Belediye Hizmet Binası Oluyor

Güncel

Salıpazarı ilçesinde eski devlet hastanesi binasının belediye hizmet binasına dönüştürülmesi için çalışma başlatıldı.

Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, eski hastane binasında incelemelerde bulundu.

Belediyeye tahsis edilen binanın yeniden düzenlenerek hizmete sunulacağını belirten Karaca, "Binamızı engelli ve yaşlı bireylerimizin de rahatlıkla erişebileceği, modern ve erişilebilir bir belediye hizmet binasına dönüştürmek için çalışmalarımıza başladık. Amacımız, vatandaşlarımızın hizmetlere daha hızlı ve kolay şekilde ulaşabilmesini sağlamak." dedi.

Yeni hizmet binasında klasik belediye hizmetlerinin yanı sıra modern teknolojik altyapıya sahip hizmet alanlarının da yer almasının planlandığını dile getiren Karaca, "Bina sadece estetik olarak değil, aynı zamanda teknolojik olarak da modern olacak. Dönüşüm projesi, vatandaşların beklentilerini karşılayacak nitelikte olacak. Bu bina, sadece belediye hizmet binası değil, aynı zamanda Salıpazarı'nın gelişimi ve modernleşmesi yolunda önemli bir adım olacak." diye konuştu.