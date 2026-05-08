Salıpazarı\'nda Dernek Başkanı Değişti

Salıpazarı Yerel Eylem Grubu Derneği'nde görev değişimi gerçekleşti.

Dernek Başkanlığı görevini yürüten Hakan Şahin, görevini Salıpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Yılmaz Torun'a devretti.

Dernek binasında düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Hakan Şahin, görev süresi boyunca Salıpazarı'nın gelişimi adına önemli çalışmalara imza atmaya gayret ettiklerini belirterek, yeni başkan Yılmaz Torun'a görevinde başarılar diledi.

Görevi devralan Yılmaz Torun ise Hakan Şahin'e derneğe sunduğu katkılar ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, Salıpazarı'nın kalkınması adına çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Devir teslim töreni, karşılıklı iyi dileklerin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.