Salıpazarı'nda Karayolu Trafik Haftası etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Salıpazarı'nda Karayolu Trafik Haftası etkinliği düzenlendi

Salıpazarı\'nda Karayolu Trafik Haftası etkinliği düzenlendi

Salıpazarı ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenci, sürücü ve yayalar trafik kuralları hakkında bilgilendirildi. Programda trafik polisleri tarafından kullanılan araç gereç ve malzemeler tanıtıldı ve vatandaşlara broşür dağıtıldı. Etkinliğe belediye başkanı, jandarma komutanı, emniyet amiri, milli eğitim müdürü ve gençlik spor müdürü de katıldı.

10.05.2024 15:29
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Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

???????İlçe Emniyet Amirliğince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda öğrenci, sürücü ve yayalar trafik kuralları konusunda bilgilendirildi.

Trafik polisleri tarafından kullanılan araç gereç ve malzemelerin de tanıtıldığı programda vatandaşlara broşür dağıtıldı.

Programa Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Samet Kuruçelik, İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Savaş, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Fatih Sağlam katıldı.

Kaynak: AA

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