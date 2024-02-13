Salıpazarı'nda motosiklet kazalarına karşı bilinçlendirme uygulaması - Son Dakika
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Salıpazarı'nda motosiklet kazalarına karşı bilinçlendirme uygulaması

Salıpazarı\'nda motosiklet kazalarına karşı bilinçlendirme uygulaması

Salıpazarı İlçe Emniyet Amirliği Trafik Denetleme Büro Amirliği ve Toplum Destekli Polislik Büro personeli tarafından, 'Bu Yolda Hep Birlikteyiz Projesi' kapsamında Bereket Mahallesi'nde kara yolunda uygulama yapıldı. Ekipler, araçları durdurarak sürücüleri bilgilendirdi ve broşür dağıtarak daha dikkatli ve duyarlı olmalarını istedi.

13.02.2024 11:27  Güncelleme: 11:29
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Samsun'un Salıpazarı ilçesinde motosiklet kazalarına karşı önlem almak ve toplum bilinci oluşturmak amacıyla uygulama yürütüldü.

Salıpazarı İlçe Emniyet Amirliği Trafik Denetleme Büro Amirliği ve Toplum Destekli Polislik Büro personeli tarafından, "Bu Yolda Hep Birlikteyiz Projesi" kapsamında Bereket Mahallesi'nde kara yolunda uygulama yapıldı.

Araçları durdurarak konu ile ilgili sürücüleri bilgilendiren ekipler, broşür dağıtarak sürücülerin daha dikkatli ve duyarlı olmalarını istedi.

Kaynak: AA

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