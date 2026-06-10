Salıpazarı'nda Salep Hasatı Kontrolü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Salıpazarı'nda Salep Hasatı Kontrolü

Salıpazarı\'nda Salep Hasatı Kontrolü
10.06.2026 09:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuşcığaz Mahallesi'nde salep hasat kontrolleri yapıldı, üretim bölge ekonomisine katkı sağlıyor.

Salıpazarı ilçesi Kuşcığaz Mahallesi'nde salep üretimi yapılan bahçelerde hasat dönemi kontrolleri gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, üretim alanları yerinde değerlendirilerek hasat süreci takip edildi.

İlçede alternatif tarım ürünleri arasında yer alan salep üretiminin her geçen yıl önem kazandığı belirtilirken, üreticilerin yürüttüğü çalışmaların bölge ekonomisine ve tarımsal çeşitliliğe önemli katkılar sağladığı ifade edildi.

Yetkililer, üretim sürecinde büyük emek harcayan çiftçilere teşekkür ederek, tarımsal üretimin geliştirilmesi ve alternatif ürünlerin yaygınlaştırılması amacıyla teknik destek çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: AA

Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Salıpazarı'nda Salep Hasatı Kontrolü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziantep’te tekstil fabrikasında yangın Gaziantep'te tekstil fabrikasında yangın
Somalili hakem Omar Abdulkadir, Dünya Kupası’nda görev alamayacak Somalili hakem Omar Abdulkadir, Dünya Kupası'nda görev alamayacak
Diyarbakır’da termometreler 40 dereceye yaklaştı Diyarbakır'da termometreler 40 dereceye yaklaştı
Ukrayna’da dron saldırısına uğrayan Türk gemisi, İstanbul Boğazı’ndan geçti Ukrayna'da dron saldırısına uğrayan Türk gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçti
ABD alarmda 60 yıl sonra ortaya çıkan parazit bir eyalette daha görüldü ABD alarmda! 60 yıl sonra ortaya çıkan parazit bir eyalette daha görüldü
Feci şekilde can veren 16 yaşındaki gencin son paylaşımı yürek burktu Feci şekilde can veren 16 yaşındaki gencin son paylaşımı yürek burktu

10:05
Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı
Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı
09:57
Fatoş Pınar Türker’den İBB duruşmasında çıplak arama iddiası
Fatoş Pınar Türker'den İBB duruşmasında çıplak arama iddiası
09:56
Kenan Yıldız hayranlarıyla fotoğraf çektirdi, bir detay öne çıktı
Kenan Yıldız hayranlarıyla fotoğraf çektirdi, bir detay öne çıktı
09:52
Altında düşüşün dibi neresi Yeni tahmin geldi
Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi
08:28
BYD, Türkiye’deki 1 milyar dolarlık fabrika projesini askıya aldı
BYD, Türkiye'deki 1 milyar dolarlık fabrika projesini askıya aldı
07:24
Kılıçdaroğlu’nun ihraç edeceği 10 isim belli oldu iddiası
Kılıçdaroğlu'nun ihraç edeceği 10 isim belli oldu iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 10:21:28. #7.12#
SON DAKİKA: Salıpazarı'nda Salep Hasatı Kontrolü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.