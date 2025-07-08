Salıpazarı\'nda Yaban Mersini Bahçesi Kuruldu

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Salıpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen tarımsal kalkınma çalışmaları kapsamında, ilçede 13 dekar alanda yaban mersini bahçesi oluşturuldu.

Salıpazarı Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Niyazi Özdal, kurulan yaban mersini bahçesinde incelemede bulunarak, yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmede bulundu.

Kaymakam Beyazıt, yaptığı açıklamada, ilçenin en önemli geçim kaynaklarından biri olan fındığa alternatif ürünler üretmek, hem ekonomik çeşitliliği artırmak hem de çiftçiye yeni gelir kapıları sunmak açısından çalışma yürütüldüğünü dile getirerek, "Bu çalışma bu açıdan büyük önem taşıyor. Bu anlamda katkılarından dolayı Samsun Büyükşehir Belediyemize ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Özdal da Esatçiftliği, Kocalar, Alanyaykın, Kalfalı ve Kızılot mahallelerinde yaban mersini yetiştiriciliğinin başladığını, bu ürünün ilçeye katma değer sağlaması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.