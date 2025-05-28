Şalpazarı Halk Eğitimi Merkezi'ndeki kursiyerlerin ürettiği ürünler yıl sonu sergisinde bir araya geldi.
Halk Eğitim Merkezi binasında düzenlenen serginin açılışında konuşan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yücel Usta, bu yıl açtıkları 22 kursta 372 kursiyere eğitim verildiğini belirtti.
Usta, halk eğitim kurslarının bireylerin kişisel gelişimine katkı sağlamanın yanı sıra, toplumsal birlikteliği de güçlendirdiğini kaydetti.
Sergide, kursiyerlerin yapmış olduğu el sanatları, tekstil ürünleri, gümüş takı işlemeciliği ile yöresel ürünler yer aldı.
Açılışa, Kaymakam Semih Memiş, kurum amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Güncel › Şalpazarı'nda Kursiyerlerin Yıl Sonu Sergisi - Son Dakika
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