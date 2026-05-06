Şalpazarı'nda Yerel Kalkınma Stratejisi Tanıtıldı

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde yürütülen Yerel Kalkınma Stratejisi çiftçilere tanıtıldı.
Şalpazarı Yerel Eylem Grubu Derneğince yürütülen ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından desteklenen Yerel Kalkınma Stratejisi, ilçeye bağlı Dereköy Mahallesi'nde düzenlenen programda çiftçilere tanıtıldı.
Şalpazarı Yerel Eylem Grubu Derneği Başkanı Rahman Demirtaş, Şalpazarı yöresinin potansiyel kaynaklarına dair farklı projeler hazırladıklarını belirterek, hibeleri ilçeye kazandırmak ve kırsal kalkınmada sürdürülebilirliği sağlamayı amaçladıklarını söyledi.
Programda, çiftçiler ve vatandaşlar Yerel Kalkınma Stratejisi hakkında bilgilendirildi.
