Salt'ta Kütüphane Haftası Etkinliği

24.03.2026 13:48
Salt, Kütüphane Haftası'nda BiblioPera üzerine söyleşi düzenliyor, başvurular 30 Mart'ta açılıyor.

Salt, 62. Kütüphane Haftası kapsamında "BiblioPera: Beyoğlu Araştırma Merkezleri Ağı"nın çalışmalarını odağına alan özel bir söyleşi düzenleyecek.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, kütüphanelerde işbirliği ve kurumlar arası kolektif çalışma pratiklerinin ele alınacağı etkinlik, 2 Nisan'da saat 18.30'da Salt Galata'da gerçekleştirilecek.

Salt Kütüphane Sorumlusu Meltem Çınar'ın yöneteceği programda ANAMED Birim Kütüphanecisi İrem Ünal, Salt Arşiv Yöneticisi Sinem Ayşe Gülmez Saydam, Arter Kütüphane ve Arşiv Asistanı Gülşah Altınkaya, Arter Kütüphane Görevlisi Gülben Akman, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü (İAE) Kütüphane Sorumlusu Furkan Sevim ve Orient-Institut Istanbul Bilgi ve Belge Yöneticisi Melissa Sivri konuşmacı olarak yer alacak.

Söyleşide, ANAMED ile Hollanda Araştırma Enstitüsü (NIT) arasındaki işbirliği, Amerikan Bord Kütüphanesine ait nadir yayınların çevrim içi erişime açılma süreci, kütüphaneler arası takas programları, BiblioPera'nın ortak çevrim içi kataloğunun önemi ve uluslararası staj programları ele alınacak.

"Salt'ta Araştıranlar" için başvurular 30 Mart'ta başlıyor"

Öte yandan, Salt Araştırma'daki arşiv ve yayın koleksiyonları ile mekansal olanaklardan yararlanan kullanıcıların, çalışmalarını kamuya açmalarına yönelik düzenlenen "Salt'ta Araştıranlar" sunum serisi için başvurular 30 Mart'ta başlayacak.

Sanat, mimarlık, tasarım, şehircilik, sosyal ve ekonomik tarih alanlarında 110 bini aşkın yayın ile çevrim içi erişime açık 2 milyon 200 binden fazla belgeyi barındıran Salt, bu seriyle araştırmacılar arasında bilgi alışverişini desteklemeyi ve ortak öğrenme zemini oluşturmayı hedefliyor.

Kaynak: AA

