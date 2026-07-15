Şam Büyükelçiliği\'nde 15 Temmuz Anma Programı

Suriye'de Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında anma programı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliğinde düzenlenen programa Büyükelçi Nuh Yılmaz, diplomatik temsilciler, kurum temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda 15 Temmuz'da yaşananlara ilişkin kısa bir video gösterimi yapıldı.

Daha sonra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen "15 Temmuz'un 10. Yılında: İrade Bizim, Zafer Bizim" paneli kapsamında hazırlanan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın video mesajı katılımcılara izletildi.

Büyükelçi Yılmaz, törende yaptığı konuşmada Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yalnızca Türkiye'yi hedef alan bir yapı olmadığını, faaliyet gösterdiği ülkelerde devlet kurumlarına sızmaya çalışan uluslararası bir terör ve organize suç örgütü olduğunu söyledi.

15 Temmuz darbe girişimine devlet kurumlarında görev yapan bir kamu görevlisi olarak bizzat tanıklık ettiğini belirten Yılmaz, o gece Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasal düzenine, demokrasisine ve millet iradesine yönelik büyük bir saldırı gerçekleştirildiğini ifade etti.

Türk milletinin ve devlet kurumlarının darbe girişimi karşısında kararlı bir duruş sergilediğini vurgulayan Yılmaz, "O gece ortaya konan birlik ve beraberlik sayesinde darbe teşebbüsü başarısızlığa uğratılmış, millet iradesinin üzerinde hiçbir gücün bulunamayacağı tüm dünyaya bir kez daha gösterilmiştir." dedi.

FETÖ'nün farklı kimlikler altında gizlenmeye çalışan çok katmanlı bir yapı olduğuna dikkati çeken Yılmaz, örgütün eğitim, sivil toplum ve dini faaliyet görüntüsü altında hareket ettiğini, bulunduğu ülkelerin kurumlarına sızarak bunları kendi amaçları doğrultusunda kullanmaya çalıştığını söyledi.

Türkiye'nin FETÖ'ye karşı yürüttüğü mücadele sonucunda örgütün küresel ölçekte önemli ölçüde zayıfladığını belirten Yılmaz, buna rağmen örgütün propaganda faaliyetlerini sürdürdüğünü ve Türkiye karşıtı çevrelerle ilişkilerini güçlendirmeye çalıştığını kaydetti.

Konuşmasında Suriye ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Yılmaz, devrik Beşşar Esed rejiminin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbecilere destek veren bir tutum sergilediğini ifade etti.

Buna karşılık, bugün Suriye yönetiminde yer alan kesimlerin ve Suriye halkının önemli bir bölümünün darbe girişimine karşı Türkiye'nin yanında durduğunu belirten Yılmaz, "Kimin demokrasiden, kimin darbeden yana olduğu o dönemde açık şekilde ortaya çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

Darbe girişiminin başarısızlığa uğratılmasının ardından Türkiye'nin kısa süre içinde sınır ötesi terörle mücadele operasyonlarına başladığını hatırlatan Yılmaz, FETÖ'nün devlet kurumlarından temizlenmesinin Türkiye'nin güvenlik kapasitesini güçlendirdiğini söyledi.

Türkiye ile Suriye arasında karşılıklı güvene, ortak çıkarlara ve iyi komşuluk ilişkilerine dayalı yeni bir dönemin inşa edildiğini dile getiren Yılmaz, terörle mücadele, devlet kurumlarının güçlendirilmesi ve halk iradesine saygının korunmasının iki ülkenin ve bölgenin ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Yılmaz, "FETÖ, PKK, DEAŞ veya adı her ne olursa olsun tüm terör örgütlerine karşı Suriyeli dostlarımızla ortak mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız." diye konuştu.

Konuşmasının sonunda 15 Temmuz şehitlerini rahmet ve minnetle anan Yılmaz, gazilere de şükranlarını sundu.