Şam'da 20 Cansız Bedeni Bulundu

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- Şam'da İran ve Hizbullah tarafından kullanılan karargahta 20'den fazla ceset bulundu

ŞAM - Suriye'nin başkenti Şam'da İran ve Hizbullah tarafından kullanılan karargahın ilaç deposunda 20'den fazla cansız beden bulundu.

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de birçok noktada toplu mezarlar ve cansız bedenler bulunmaya devam ediyor. Başkent Şam'daki Seyyide Zeynep bölgesinde Seyyide Zeynep Camii'nin arkasında bulunan, İran ve Hizbullah tarafından karargah olarak kullanılan binanın ilaç deposunda aralarında çocukların da olduğu, 20'den fazla kişiye ait cansız beden bulundu.

Olay yerine intikal eden sivil savunma ekipleri inceleme başlattı. Öte yandan, karargahta İran ve Hizbullah'a ait görseller, araçlar ve tahrip edilmiş elektronik cihazlar ile para kasaları bulundu.