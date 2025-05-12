Şam'da 3 Üst Rütbeli Pilot Yakalandı

Suriye'nin başkenti Şam'da, halka yönelik katliamlarla anılan devrik Beşşar Esed rejimine bağlı askeri havalimanı sorumlusu 3 üst rütbeli pilotun, güvenlik güçlerince yakalandığı bildirildi.
Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin, İçişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Şam kırsalında Tümgeneral Fayez Hüseyin İbrahim, Tuğgeneral Halit Muhammed el-Ali ve Tuğgeneral Abdülcebbar Halabiyye isimli pilotlar yakalandı.
Güvenlik güçlerince yakalanan pilotların, devrik rejim döneminde Dumayr, Sin ve Halhale askeri havalimanlarının sorumlusu oldukları biliniyor.
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