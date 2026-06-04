Şam'da Birlik ve Dayanışma Konferansı

Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye Türkmen Meclisi tarafından düzenlenen "Birlik ve Dayanışma Konferansı"nda, farklı etnik ve dini kesimlerin temsilcileri ulusal birlik, eşit vatandaşlık ve toplumsal uzlaşı çağrısında bulundu.

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği heyeti, Katar Büyükelçiliği temsilcisi, devlet yetkilileri ile siyasi ve toplumsal isimlerin yanı sıra çeşitli azınlık topluluklarının temsilcilerinin katıldığı konferans, Suriye milli marşının okunmasının ardından başladı.

Konferansta konuşan Afet ve Acil Durum Bakan Yardımcısı Munir Mustafa, Suriyeliler ile Türkler arasındaki tarihi bağlara dikkati çekerek, iki halk arasındaki ilişkilerin Çanakkale Savaşı'ndan Suriye devrimine kadar uzanan ortak mücadele geçmişiyle şekillendiğini söyledi.

Asuri Demokratik Örgütü Başkanı İbrahim Moşi ise Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya çağrıda bulunarak, Asuri-Süryani ve Türkmen topluluklarının dilsel ve kültürel haklarının tanınmasına yönelik kararlar çıkarılmasını istedi.

Suriye Genel Uzlaşı Ofisi Temsilcisi Ali Casım da ülkede ulusal uzlaşı ve toplumsal barışın güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Konferansta söz alan Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) temsilcisi İbrahim Berlo, mevcut dönemde temel sorumluluğun vatanın inşası ve hakların korunması olduğunu belirterek, hiçbir toplumsal kesimin dışlanmaması gerektiğini dile getirdi.

Suriye İsmaili Konseyi Başkanı Ali Kahla ise farklı toplulukların aynı etkinlikte bir araya gelmesinin memnuniyet verici olduğunu vurgulayarak, Suriye'de güvenlik, istikrar ve refahın kalıcı olmasını temenni etti.

Bahar Örgütü Başkanı Turan Ahmed de konferansın başlığının Suriyelilerin mevcut ihtiyaçlarını yansıttığını aktararak, ülkenin yeniden inşasının yalnızca fiziksel altyapının değil, aynı zamanda insanın ve toplumsal ilişkilerin yeniden inşasını da kapsadığını söyledi.

-"Dünyaya Türkmenlerin her zaman birleştirici olduğunu gösterdik"

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Abdurrahman Mustafa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şam'da düzenlenen Türkmen konferansına yalnızca Türkmenlerin değil, Suriye'nin farklı bölgelerinden ve çeşitli toplumsal kesimlerden temsilcilerin de davet edildiğini söyledi.

Konferansın başkent Şam'da gerçekleştirilmesinin özel bir anlam taşıdığını ifade eden Mustafa, "Türkmenlerin hoşgörülü, birleştirici ve kapsayıcı bir toplum olduğunu göstermek istedik. Bu nedenle farklı etnik ve dini gruplardan temsilcileri davet ettik." diye konuştu.

Mustafa, konferansta Hristiyanlar, Dürziler, İsmaililer ve diğer toplumsal kesimlerin temsil edildiğini vurgulayarak, "Hem mezhebi hem de etnik çeşitliliği yansıtan bir tablo ortaya çıktı. Vermek istediğimiz en önemli mesaj, Türkmenlerin her zaman birleştirici bir rol üstlendiğiydi." ifadelerini kullandı.

Suriye'de nefret söyleminden uzak durulması gerektiğini dile getiren Mustafa, "Dünyaya Türkmenlerin her zaman birleştirici olduğunu gösterdik. Suriye'nin çimentosu olduk ve olmaya devam edeceğiz. Toplumu ayrıştırmaya çalışan söylemlerden uzak durmalı, diyalogu güçlendirmeliyiz." dedi.

Yeni Suriye'nin temelinde eşit vatandaşlık ve hukukun üstünlüğünün yer alması gerektiğini vurgulayan Mustafa, şöyle devam etti:

"Herkesin geleceğe ilişkin beklentisi eşit vatandaşlık ve hukukun üstünlüğüdür. Devrimin temel hedeflerinden biri de buydu. Bu nedenle toplumsal diyalogun sürdürülmesi gerekiyor. Her şeyi devletten beklemek yerine toplumun tüm kesimleri bu sürece katkı sunmalı."

Konferans kapsamında çeşitli kültürel etkinlikler de düzenlenirken, katılımcılara geleneksel müzik dinletileri sunuldu.