Şam'da İran Büyükelçiliğine Saldırı

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(ANKARA) - Arap medyası, Suriye'de El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir eş- Şam (HTŞ) başta olmak üzere Devlet Başkanı Beşar Esad muhalifi silahlı grupların Şam'daki İran Büyükelçiliğine saldırdığını bildirdi.

Arap medyası, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın hükümetinin düşmesinin ardından, Şam'da Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) terör örgütü öncülüğündeki silahlı grupların İran Büyükelçiliği'ne yönelik saldırdığını belirtti. Arap medyasında yer alan haberlerde, silahlı grupların İran Büyükelçiliğine girip yağma ve hasar verdiğini gösteren video ve fotoğraflara yer verildi.

Suriye Ordusu, birkaç saat önce yaptığı açıklamada, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın hükümetinin düştüğünü duyurmuştu. Suriye Ordusu'nun açıklaması, Şam'ın silahlı gruplar tarafından ele geçirilmesinin ardından ve Beşar Esad'ın Suriye'den ayrıldığına dair haberlerin ardından yayımlanmıştı.