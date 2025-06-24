Şam'da Savaş Kalıntıları İmha Ediliyor

Suriye'nin başkenti Şam'ın güney batısındaki Mezze bölgesinde, iç savaş döneminden kalan kalıntılar kontrollü şekilde imha ediliyor.

Suriye resmi haberi ajansı SANA'ya göre, uzman ekipler, iç savaş döneminden kalan ve Mezze'de toplanan kalıntıları kontrollü şekilde patlatmak suretiyle imha ediyor.

Kalıntılar, daha çok patlamamış roket ve bombalardan oluşuyor.

Patlama sesleri, Şam'da ilk etapta endişelere neden olmuştu.