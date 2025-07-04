Şam'da Yangın: Müdahale Sürüyor

Suriye'nin başkenti Şam'da, Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Öğle saatlerinde saray yakınlarındaki alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Suriye Sivil Savunma ekipleri ve itfaiye birimleri yangına müdahale ediyor.

Bölgeden yükselen yoğun duman, Şam'ın birçok bölgesinden görülebiliyor.

Yangının çıkış nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Bu arada, Suriye- Türkiye sınırındaki Lazkiye iline bağlı köylerde de yangınlar sürüyor.