Şam'daki Cinayet Büro Binasında Yangın Çıktı

Suriye'nin başkenti Şam'da, İçişleri Bakanlığına bağlı Cinayet Büro biriminin binasında yangın çıktı.

Emevi Meydanı yakınlarındaki, Cinayet Büro binasında meydana gelen yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Kısa sürede olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını çevre binalara sıçramadan kontrol altına aldı.

Yangında ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmazken olayla ilgili inceleme başlatıldı.