Şam kırsalı Ceramana'da gözaltı girişiminde çatışma çıktı, 1 görevli öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şam kırsalı Ceramana'da aranan bir şüphelinin gözaltına alınması sırasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada 1 güvenlik görevlisi öldü, 3 kişi yaralandı; güvenlik güçleri iki kişiyi etkisiz hale getirdi.
Suriye'nin başkenti Şam'ın kırsalındaki Ceramana bölgesinde, aranan bir şüphelinin gözaltına alınması sırasında çıkan silahlı çatışmada 1 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi, 3'ü yaralandı.
Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'ye konuşan bir güvenlik kaynağı, olayın babasının şikayeti üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan bir şüphelinin yakalanması amacıyla düzenlenen operasyon sırasında meydana geldiğini belirtti.
Gözaltı operasyonu sırasında şüpheli ile yanındaki kişinin güvenlik güçlerine ait devriyeye ateş açtığını aktaran kaynak, saldırıda bir görevlinin yaşamını yitirdiğini, 3'ünün yaralandığını bildirdi.
Kaynak, güvenlik güçlerinin saldırıya karşılık vermesi sonucu iki kişinin etkisiz hale getirildiğini kaydetti.
Kaynak: AA
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