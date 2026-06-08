Şam Kırsalında Füze Parçaları Yangın Çıkardı

Suriye'nin başkenti Şam kırsalında, tarım arazilerine düşen İran'a ait füze parçalarının neden olduğu yangında ekinler zarar gördü.

İsrail hava savunma sistemleri tarafından havada imha edilen İran balistik füzelerine ait parçalar, Şam'ın Necha bölgesi ile Dera'nın Tafas ilçesindeki tarım arazilerine düştü.

Necha bölgesine düşen füze parçalarının yol açtığı yangınlar tarım arazilerini etkilerken, olayda can kaybı yaşanmadı.

Yangında ekinleri zarar gören çiftçiler, söndürme ve soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Diğer bir roket ise öğle saatlerinde Kuneytra iline bağlı Zubeyda köyü yakınlarına düştü.