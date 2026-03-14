Samandağ'da Beton Santraline ÇED İptali - Son Dakika
14.03.2026 10:03
Hatay 4. İdare Mahkemesi, Gürkal İnşaat'ın hazır beton santrali için 'ÇED kapsam dışı' kararını iptal etti.

Haber: Buse ÖZBEY

(HATAY)- Hatay 4. İdare Mahkemesi, Samandağ'da Gürkal İnşaat tarafından kurulması planlanan hazır beton üretim santraline ilişkin verilen "ÇED kapsam dışı" kararını iptal etti. Kararda, önceki bilirkişi raporuna ve yargı kararına atıf yapılarak, projenin çevre ve tarım alanlarındaki olumsuz etkisine işaret edildi.

Bölge halkı, Samandağ'da Hatay Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün Gürkal İnşaat tarafından, Atatürk Mahallesi'nde yapılması planlanan hazır beton üretim santrali için "ÇED kapsam dışı" kararına karşı işlemin iptali istemiyle Hatay 4. İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkeme, dava konusu işlemin iptaline hükmetti.

Mahkeme kararında, aynı projeye ilişkin daha önce verilen "ÇED gerekli değildir" kararının Hatay 3. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiği hatırlatıldı. Bu kararın ardından şirketin üretim kapasitesini düşürerek yeniden başvuru yaptığı ve bu başvuru üzerine il müdürlüğü tarafından "ÇED kapsam dışı" kararı verildiği belirtildi.

Kararda, önceki yargı kararına dayanak oluşturan bilirkişi raporlarında santralin çevre, tarım alanları ve yerleşim yerleri üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekildiği ifade edildi.

Raporda, tesisin çevresinde tarım alanları ve seraların bulunduğu, üretim sırasında oluşabilecek toz ve atıkların tarımsal üretimi olumsuz etkileyebileceği, ayrıca tesisin yakınında bulunan Asi Nehri'nin flora ve faunası üzerinde risk oluşturabileceği yönünde değerlendirmeler yer aldığı kaydedildi.

Mahkeme kararında, söz konusu çevresel etkiler ve yer seçimine ilişkin tespitler dikkate alınmadan işlem tesis edildiği belirtilerek, bu nedenle "ÇED kapsam dışı" kararında hukuka ve kamu yararına uygunluk bulunmadığı sonucuna varıldığı ifade edildi.

Kaynak: ANKA

