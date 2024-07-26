Samandağ'da Denize Giren 2 Kişi Boğuldu

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde denize giren 2 kişi boğuldu.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Çevlik Plajı'nda denize giren Ahmet F. ile Ozan K, bir süre sonra çırpınmaya başladı.

İhbar üzerine bölgeye polis, cankurtaran, sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekipler, iki kişiyi sudan çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Ahmet F. ve Ozan K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.