Samandağ’da El Emeği Sergisi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan kurslarda yapılan el emeği göz nuru ürünler sergilendi.

Samandağ Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen sergide, yıl boyunca merkezdeki çeşitli kurslara katılan kursiyerlerin hazırladığı el sanatları, giyim, nakış, dekoratif ürünler ve birçok farklı alandaki çalışmalar beğeniye sunuldu.

Sergiye katılan Kaymakam Emre Dündar, ortaya konulan çalışmaların son derece değerli olduğunu belirterek, emeği geçen usta öğreticileri ve kursiyerleri tebrik etti.

Dündar'ın yanı sıra sergiye Kaymakam Refiki Muhammed Yiğit Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdem Yaşar, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hayrullah Taze, kursiyerler katıldı.