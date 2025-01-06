Samandağ\'da Fırtına Okulun Çatısını Uçurdu

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HATAY'ın Samandağ ilçesinde gece saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle bir okulun çatısı zarar gördü.

İlçede gece saatlerinde etkili olan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Tekebaşı Mahallesi'ndeki bir lisenin çatısı zarar gördü. Sabaha karşı fırtına etkisini yitirdi. Ekipler, ortaya saçılan parçaların temizlenmesi ve çatının onarılması için çalışma başlattı.

Haber - Kamera: Alican GÜMÜŞ/ HATAY,