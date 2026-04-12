Samandağ'da Paskalya Bayramı Kutlaması

12.04.2026 07:59
Hristiyanlar, Samandağ'daki Azize Tekla Kilisesi'nde Paskalya Bayramı'nı ayinle kutladı.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde yaşayan Hristiyan vatandaşlar, Paskalya Bayramı'nı kutladı.

Hristiyanların en önemli dini bayramlarından olan ve Hazreti İsa'nın diriliş günü olarak kutlanan Paskalya Bayramı dolayısıyla Cemal Gürsel Mahallesi'nde bulunan Azize Tekla Kilisesi'nde ayin düzenlendi. Kilise papazı Abdullah Yumurta'nın yönettiği ayinde, kilise korosu ilahiler söyledi, mum yakarak dualar okudu. Havai fişek gösterilerinin de yapıldığı ayin sonunda, vatandaşlar boyalı yumurtaları tokuşturarak, birbirlerinin bayramını kutladı.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
