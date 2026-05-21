Samandağ\'da Sel Felaketi

SAMANDAĞ'DA SEL; KÖPRÜ ÇÖKTÜ
Hatay'da gece boyunca etkili olan sağanak nedeniyle Samandağ ilçesinde sel meydana geldi. Sel suları nedeniyle Antakya-Samandağ kara yolundaki köprü çöktü. Öte yandan evlerin giriş katlarını su basarken, Huzurlu ve Acılar mahallelerinden geçen derenin taşması sonucu bazı araçlar suda sürüklendi. Belediye ekipleri, su baskınlarının yaşandığı noktalarda ve çöken köprünün onarımı için çalışma başlattı.
Alican GÜMÜŞ/HATAY,
