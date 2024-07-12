Samanyolu Galaksisi\'nin Boyutu ve Yapısı Hakkında Yeni Buluşlar

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ÇEKİM TARİHİ: 11 Temmuz 2024

Samanyolu Galaksisi'nin varsayımsal çiziminden çeşitli görüntüler

Bilim insanları, Samanyolu Galaksisi'nin sanıldığından daha büyük ve yarıçap yapısının da daha karmaşık olabileceğini ortaya koydu.

Yunnan Üniversitesi ve çeşitli uluslararası enstitülerden araştırmacılar tarafından yürütülen araştırma, kısa süre önce Nature Astronomy dergisinde yayımlandı.

Spektroskopik yıldız araştırmalarından elde edilen verileri kullanan araştırmacılar, Galaksi'nin iç bölgelerinden dış bölgelerine kadar yıldızların yarıçap yoğunluk dağılım şemasını oluşturarak Galaksi'nin yarıçapını ölçtü.

Çalışmadan elde edilen sonuç ise dış disk bölgesindeki Galaktik disk yapısının klasik üstel dağılıma uyduğunu, iç disk bölgesinin ise neredeyse düz kaldığını gösterdi. Yunnan Üniversitesi'nde araştırmacı olan Lian Jianhui'ye göre söz konusu bulgu, Galaksi için tek bir üstel disk olduğuna dair uzun süreli varsayımdan ayrışıyor.

Lian, araştırmanın Galaksi'nin temel fiziksel özelliklerinin ölçümünü etkileyebileceğini söyledi. Geçmişteki varsayıma göre, galaksinin parlaklığının yarısını barındıran yarı aydınlık yarıçapının yaklaşık 10.000 ışık yılı olduğu tahmin ediliyordu. Yarıçapın benzer kütleli galaksilere kıyasla olağanüstü derecede küçük olması nedeniyle, Galaksi kompakt bir galaksi olarak sınıflandırılmıştı.

Fakat çalışmada ortaya koyulan karmaşık yoğunluk dağılımına dayanarak, galaksinin yarı aydınlık yarıçapının 19.000 ışık yılı olduğu ve benzer kütleye sahip yakın galaksilerin yarıçapı ile neredeyse tutarlı olduğu görüldü. Lian, bunun ise Galaksi'nin boyut açısından tipik bir disk galaksi olduğunu gösterdiğini belirtti.

Lian, araştırmanın Galaksi'nin genel yapısı ve evriminin anlaşılmasına katkıda bulunduğunu ifade etti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kunming'den bildiriyor. (XHTV)