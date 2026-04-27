Samed Ağırbaş: Enerji verimliliği emisyonları azaltır, faturaları düşürür

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Güney Kore’de düzenlenen UNFCCC İklim Haftası kapsamında Korea Times’a bir yazı kaleme aldı. Yazıda, Asya’nın enerji dönüşümünde elektrifikasyon, enerji verimliliği ve entegre şebeke sistemleriyle lider konumda olduğunu belirten Ağırbaş, bu liderliğin küresel ölçekte yaygınlaştırılmasının zorunluluk olduğunu vurguladı.

Ağırbaş, enerji dönüşümünün sadece arz değil, talep tarafını da kapsaması gerektiğini ifade ederek, enerji verimliliğinin hane halkı faturalarını düşürdüğünü ve ekonomik verimliliği artırdığını söyledi. Ayrıca, şebeke altyapılarına yatırım yapılmasının ve enerji depolama sistemlerinin geliştirilmesinin kritik olduğunu belirtti.