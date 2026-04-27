Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samed Ağırbaş: Enerji verimliliği emisyonları azaltır, faturaları düşürür

27.04.2026 20:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Korea Times’a yazdığı yazıda Asya’nın enerji dönüşümündeki liderliğine dikkat çekti.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Güney Kore’de düzenlenen UNFCCC İklim Haftası kapsamında Korea Times’a bir yazı kaleme aldı. Yazıda, Asya’nın enerji dönüşümünde elektrifikasyon, enerji verimliliği ve entegre şebeke sistemleriyle lider konumda olduğunu belirten Ağırbaş, bu liderliğin küresel ölçekte yaygınlaştırılmasının zorunluluk olduğunu vurguladı.

Ağırbaş, enerji dönüşümünün sadece arz değil, talep tarafını da kapsaması gerektiğini ifade ederek, enerji verimliliğinin hane halkı faturalarını düşürdüğünü ve ekonomik verimliliği artırdığını söyledi. Ayrıca, şebeke altyapılarına yatırım yapılmasının ve enerji depolama sistemlerinin geliştirilmesinin kritik olduğunu belirtti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Enerji, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 20:40:28. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.