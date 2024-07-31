Samsun 19 Mayıs Belediyesi çalışanlarına yüzde 10 zam yaptı - Son Dakika
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Samsun 19 Mayıs Belediyesi çalışanlarına yüzde 10 zam yaptı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde bulunan Belediye, çalışanlarının maaşlarına yüzde 10 zam yapma kararı aldı. Hizmet-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Ziya Uzun ile yapılan ek sözleşme ile zam resmiyet kazandı. Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, borçsuz bir şekilde hizmetlerine devam ettiklerini ve çalışanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek adına bu zam kararını aldıklarını belirtti.

31.07.2024 15:21
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Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde Belediye, çalışanlarının maaşına yüzde 10 zam yaptı.

Hizmet-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Ziya Uzun ile maaş zamları için ek sözleşme imzalandı.

Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, 19 Mayıs Belediyesi ve şirketinde çalışan tüm personelin maaşlarına ek yüzde 10 zam yaptıklarını belirterek, "Belediyemiz ve şirketimizle ilgili borçsuz bir şekilde devam ediyoruz. Bir yandan borçsuz bir şekilde hizmetlerimizi gerçekleştirmeye devam ederken bir yandan da hizmetlerimizi gerçekleştirmemizde en büyük etken olan personelimizi de düşünüyoruz. Yüzde 10 tutarında bir zamla birlikte yaşam koşullarında iyileştirmeye gittik. Tüm çalışanlarımıza hayırlı olsun." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun 19 Mayıs Belediyesi çalışanlarına yüzde 10 zam yaptı - Son Dakika

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