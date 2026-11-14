Samsun 19 Mayıs'ta çiftçiler fındık ve meyve ağaçlarında budamayı uygulamalı öğrendi - Son Dakika
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Samsun 19 Mayıs'ta çiftçiler fındık ve meyve ağaçlarında budamayı uygulamalı öğrendi

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Samsun 19 Mayıs'ta İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde çiftçilere budama ve tarımsal eğitim programı düzenlendi. Esentepe Mahallesi'ndeki programda fındık ve meyve ağaçlarında uygulamalı budama gösterildi, toprak analizi ve gübreleme anlatıldı.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde çiftçilere yönelik budama ve tarımsal eğitim programı gerçekleştirildi.

Esentepe Mahallesi'nde düzenlenen eğitime Kaymakam Haluk Şimşek, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halit Kıvanç Sekban, 19 Mayıs Ziraat Odası Başkanı Bayram Konuş, Esentepe Mahallesi Muhtarı Aziz Mangır, TARSİM Bölge Müdürlüğü uzmanları ile çiftçiler katıldı.

?Programda uzmanlar tarafından çiftçilere fındıkta ve meyve ağaçlarında doğru budama teknikleri uygulamalı olarak gösterildi.

Programın teorik bölümünde tarımsal üretimin temel taşları ele alındı.

?Toprak analizinin önemi, doğru toprak numunesi alma yöntemleri ve bitki beslemede doğru gübreleme teknikleri de detaylı şekilde anlatıldı.

Kaynak: AA
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